Evlenmek için anlaşan yaşlı çift, birbirini darp etti

Samsun'un Bafra ilçesinde evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darp etti.

Evlenmek için anlaşan yaşlı çift, birbirini darp etti

İddiaya göre, Emirefendi Mahallesi Yelkenci 1. Sokak'ta ikamet eden A.G. (81) daha önce evlenmek için anlaştığı S.Y. (71) isimli kadınla evde buluştu.

Evde tartışmaya başlayan A.G. ile S.Y, kavgaya dönüşen olayda mutfaktaki eşyalarla birbirini darp etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.G. ve S.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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