Evinin Balkonunda Otururken Başından Vuruldu!

Ordu'nun Ulubey ilçesinde evinin balkonunda oturan Ali Duran Şeker'in başına yorgun mermi isabet etti. Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evinin Balkonunda Otururken Başından Vuruldu!

Ordu'nun Ulubey ilçesinde Ohtamış Mahallesi Tepekışla Sokak'ta saat 20.00 sıralarında evinin balkonunda oturan Ali Duran Şeker, başına isabet eden yorgun mermi ile yığıldı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Duran Şeker, buradaki müdahalesi sonrası ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

​Ali Duran Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: DHA

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