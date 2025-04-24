Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Evim Güvenli mi? Kuzey Anadolu Fay Hattı Nereden Geçiyor? İşte MTA Diri Fay Hattı Haritası

İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrasında, 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusu yeniden gündeme geldi. Şiddetli sarsıntı sonrası milyonlarca vatandaş tedbir amaçlı fay hatlarını ve tekrar deprem olup olmama ihtimalini merak ediyor. Peki, 'evimin altından fay hattı geçiyor mu?', 'evim güvenli mi?', 'Kuzey Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?' İşte MTA diri fay hattı haritası...

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Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Evim Güvenli mi? Kuzey Anadolu Fay Hattı Nereden Geçiyor? İşte MTA Diri Fay Hattı Haritası

İstanbul Silivri merkezli 6.2'lik deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılar sonrasında vatandaşlar bulundukları bölgeden fay hattı geçip geçmediğini merak etmeye başladı. Milyonlarca vatandaş, 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunu araştırmaya başladı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritasını ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın nereden geçtiğini sorguluyor. Şiddetli sarsıntı sonrası deprem bölgesinde yaşayanlar tedbir amaçlı fay hatlarını ve tekrar deprem olup olmama ihtimalini merak ediyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? Kuzey Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor? İşte MTA diri fay hattı haritası...

Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Evim Güvenli mi? Kuzey Anadolu Fay Hattı Nereden Geçiyor? İşte MTA Diri Fay Hattı Haritası - Resim : 1

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, yaşanan her deprem sonrası bu endişe yeniden gün yüzüne çıkıyor. Evlerinin bulunduğu bölgenin deprem riski taşıyıp taşımadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar için ise devlet kurumları tarafından sunulan dijital araçlar devreye giriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) iş birliğiyle geliştirilen Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması, vatandaşların bulunduğu yerin deprem riskini sorgulamasına olanak tanıyor.

Bu haritaya ulaşmak için afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresine giriş yaparak, e-Devlet bilgilerinizle sisteme giriş yapmanız yeterli. Uygulama üzerinden evinizin konumunu işaretleyerek bölgenizin diri fay hatlarına olan uzaklığını görebilirsiniz.

HANGİ İLLER FAY HATTI ÜZERİNDE?

Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Evim Güvenli mi? Kuzey Anadolu Fay Hattı Nereden Geçiyor? İşte MTA Diri Fay Hattı Haritası - Resim : 2

MTA verilerine göre, diri fay hattı üzerinde bulunan iller arasında Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat yer alıyor.
Ayrıca, bu illerde yer alan 110 ilçe de aktif fay hatlarıyla doğrudan temas halinde bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların deprem riskine karşı daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlar, AFAD'ın sunduğu bu güncel sistem sayesinde, hem yaşadıkları yerin riskini analiz edebiliyor hem de olası bir depremde nasıl önlemler alabilecekleri konusunda daha bilinçli hareket edebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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