Ev Sözü Tutulmadı, Camiyi 7 Milyon Liraya Satışa Çıkardı

Sakarya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, ev karşılığında arazisine cami yapılmasına izin verdiğini ancak kendisine ev verilmediğini belirterek, camiyi 7 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

Ev Sözü Tutulmadı, Camiyi 7 Milyon Liraya Satışa Çıkardı

İlginç olay, Kaynarca ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Alkan isimli vatandaş, ev vaadi ile arazisine cami yapılmasına müsaade verdi. Kendisine verilen vaadin yerine getirilmediğini ileri süren Alkan, gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadığını aktardı.

Ev Sözü Tutulmadı, Camiyi 7 Milyon Liraya Satışa Çıkardı - Resim : 1

Bunun üzerine ilginç bir yönteme başvuran Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden, “Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare” paylaşımında bulundu.

Ev Sözü Tutulmadı, Camiyi 7 Milyon Liraya Satışa Çıkardı - Resim : 2

'ÇÖZÜM BULAMAYINCA BU ÇAREYİ BULDUM'

Alkan, “Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı, 2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi. Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı. Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi. Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor” dedi.

Kaynak: İHA

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