Yasak Bitti, Meta'dan İlk Açıklama Geldi

BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram, 8 günlük yasağın ardından açılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformunun 'katalog suçlar' nedeniyle erişime engellendiğini ifade etmişti. Uraloğlu, "Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine" ifadeleriyle erişim engelinin kaldırıldığını bildirmişti. Instagram'ın Türkiye'de yeniden erişime açılmasının ardından Meta'dan ilk açıklama geldi.

'YETKİLİLERLE DİYALOG HALİNDEYİZ'

Meta Sözcüsü konuyla ilgili Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada, İnstagram'ın Türkiye'de yeniden erişime açılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Sözcü, "Yetkililerle diyalog halindeyiz ve ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceğiz" dedi.

Sözcü bunun, kurumun 'Tehlikeli Örgütler Ve Kişiler Politikası'nı ihlal eden içeriğin kaldırılmasını ve gerektiğinde haber değeri taşıyan içeriklere dair izinlerin uygulanmasını da içerdiğini belirtti.