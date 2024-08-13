Bir Elektrik Faciası Daha: Boya Yaparken Akıma Kapılarak Öldü

Adıyaman'da komşusunun evinde boya yapan bir kişi, boya fırçasının evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Daha önce de benzer olayların yaşandığı iddia edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bir Elektrik Faciası Daha: Boya Yaparken Akıma Kapılarak Öldü

Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 2857 Sokak'ta, komşusunun tek katlı evinin çatısında boyama yapan 43 yaşındaki Abdurrahman Atlı, boya fırçasının evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

ÇEVREDEKİLER TOPRAK DÖNEREK MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşlar sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar hareketsiz yatan Abdurrahman Atlı'nın ayaklarına kovalarla getirdikleri toprağı dökerek vücuttaki akımın çıkmasını sağlamaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Abdurrahman Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Abdurrahman Atlı'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan bölgede evlerin üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattından dolayı daha önceden de benzer şekilde yaralamalı ve ölümlü olayların yaşandığı iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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