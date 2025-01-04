EuroLeague'de 16 Yıl Sonra Bir İlk

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague’de Fransa'yı temsil eden Monaco liderliğini sürdürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 19. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bu hafta birbirine rakip oldu. Türk derbisini Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'in etkili oyunuyla 84-76 kazandı ve 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 11 galibiyetle 5. sırada haftayı tamamladı.

Anadolu Efes ise üst üste ikinci kez yenilerek 10 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada bitirdi.

16 YIL SONRA BİR İLK

THY Avrupa Ligi'nde 16 yıl sonra bir Türk pivot oyuncusu haftanın "En Değerli Oyuncusu (MVP)" oldu.

Yunanistan'da Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, takımının Virtus Segafredo Bologna'yı 111-90 yendiği maçta 27 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. Toplam 34 verimlilik puanına ulaşan Ömer Faruk, Avrupa Ligi kariyerindeki en iyi performansını göstererek 19. haftanın MVP'si ünvanını aldı.

Ömer Faruk'tan önce Türk pivotlardan 2009 yılında Oğuz Savaş bu ünvanı elde etmişi. Fenerbahçe forması giyen Oğuz Savaş, 15 Ocak 2009'da Lottomatica Roma karşısında 27 sayı ve 41 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmuştu.

Bu 16 yıllık süreçte Türk pasaportunu sonradan alan ve milli takım forması giyen Shane Larkin, Scottie Wilbekin, Ersan İlyasova ve Emir Preldzic de MVP olmayı başarmıştı.

MONACO LİDER

Monaco, THY EuroLeague'ndeki liderliğini devam ettirdi.

Mike James önderliğindeki Monaco, ALBA Berlin'i deplasmanda 105-90 yenerek 13. galibiyetine ulaştı ve averajla Olympiakos'un önünde liderliğini sürdürdü.

Ergin Ataman'ın takımı "100"ü geçerek kazanmaya devam ediyor

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Yunan ekibi, sahasında Virtus Segafredo Bologna'yı Ömer Faruk Yurtseven'in yıldızlaştığı maçta 111-90 yendi ve 3. sıraya yükseldi.

Virtus Segafredo Bologna maçında forma giyen bir diğer Türk oyuncu Cedi Osman ise galibiyete 11 sayıyla katkıda bulundu.

Panathinaikos AKTOR, son 4 maçının 3'ünde 100 sayı barajını geçmeyi başararak önemli bir hücum performansı ortaya koydu.

19. HAFTANIN SONUÇLARI

Ligde 19. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:

Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan): 85-92

LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 66-75

ALBA Berlin (Almanya)-Monaco(Fransa): 90-105

Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 73-75

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 84-76

Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya): 79-90

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 111-90

Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-75

Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 88-76

Kaynak: AA