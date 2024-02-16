Termal otelde 200 müridiyle harem kurdu

Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, ’mehdi’ olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk’la 1 yıl önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri’ni 2 yıllığına kiraladı. Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla ’Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor’ programları yapan tarikat, sosyal medya hesapları ve YouTube üzerinden sözde "dini bilgiler" vermeye başladı.

Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan sözde mehdi burada “Mehdi’ye Bağlılık” töreni düzenledi. YouTube hesabı üzerinden yapılan ’Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor’ programında soruları yanıtlayan Çabuk, mehdinin alametlerinden bahsediyordu. Savaşların, yangın, deprem ve sellerin kıyamet öncesi mehdi alameti olduğunu savunan Çabuk, “Haç durdurulacak, camiler kapatılacak, Şam bölgesinde Türk beldeleri yıkılacak, Melhame savaşı olacak, seller şehirleri yok edecek, yangınlar çıkacak, afetler ve belalar yükselecek, kıtlık ve kuraklık artacak, fiyatlar aşırı derecede yükselecek. Şu söylediklerimden hangisini yaşamadınız” dediği görüldü.

KASIM AYINDA KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDI

Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, ’mehdi’ olarak kabul ettikleri sözde mehdi Mustafa Çabuk’la birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kazdıkları alanda ’ahit sandığı’ aradıkları öğrenildi. Hadislerde bahsedilen mehdi olduğunu iddia eden şüpheli Mustafa Çabuk, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ediyor. Sözde mehdi Mustafa Çabuk’un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Tutukluluk sürelerinin bitiminin ardından serbest kalan sahte mehdi Mustafa Çabuk, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için aranmasının olduğu ortaya çıktı.

ESRA EROL'A KATILIP YARDIM İSTEDİ

Kızlarından bir süre haber alamayan, sonrasında bu grupla birlikte olduğunu öğrenen bir ailenin ATV’de Esra Erol'un sunduğu programa katılarak kızının kurtarılmasını istemesi üzerine, Bayramiç’teki bu gruptan Türkiye haberdar oldu.

Öte yandan Külcüler köyü halkı ise, terma’de sözde mehdi Mustafa Çabuk ile 200’e yakın kişinin kalmasını istemiyor. Termalde grubun, 20’ye yakın küçükbaş hayvan bakmaya çalıştıklarını belirten köylüler, hayvanların tarlalarını zarar verdiğini ileri sürerek şikayetçi oldular. Termalde kalanlara durumu anlattıklarında ise tehdit edildiklerini ifade ediyorlar. Köylüler, termal yanından geçerken ise termalde kalanların kendilerine sopa gösterdiklerini belirtiyorlar. Jandarma ve kaymakamlığa defalarca şikayette bulunan köylüler, huzursuz olduklarını belirterek, bu sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyor. İddiaya göre, sözde sahte mehdinin termal otelde yüzlerce kişiyi zorla tuttuğu iddia ediliyor.

Kaynak: İHA