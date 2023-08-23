Eskişehir'de ormanlık alanda yangın

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Eskişehir'de ormanlık alanda yangın

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri ile havadan müdahale için helikopter istendi.

Ekipler, 8 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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