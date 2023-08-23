Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Bölgeyi uyardı

Bingöl’de meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarılarda bulundu. Görür, "Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var" dedi.

Son Güncelleme:
Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Bölgeyi uyardı

Bingöl'de saat 11.19'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bingöl’de meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, “Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı” diye belirtti.

Etiketler
Deprem Naci Görür Bingöl
Son Güncelleme:
Diyanet neyin peşinde? "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imam, görevine döndü "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imam, görevine döndü
Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor... Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor...
Akbelen Ormanı'nı yok ettiler: Hava kirliliği sınır değere ulaştı Akbelen Ormanı'nı yok ettiler: Hava kirliliği sınır değere ulaştı
Bulan servet kazanıyor. Kurusu bile iyi bir paraya satılıyor! Sivas'ta çokça fazla Bulan servet kazanıyor. Kurusu bile iyi bir paraya satılıyor! Sivas'ta çokça fazla
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak!
Fatih Altaylı 'önemli isimlerle konuştum' dedi: En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor 'En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor'
Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım
Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu! Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu!
Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı