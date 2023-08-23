Diyanet neyin peşinde? "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imam, görevine döndü

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine günler kala, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu, cuma namazı hutbesinde "silahlanma çağrısı" yapmıştı.

“28 MAYIS AKŞAMI SİLAHLARINIZI AYARLAYIN, BENİM İKİ TANE SİLAHIM AĞZINA KADAR DOLU”

Gündoğdu, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan! Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor? Ermeni döllerinden ne çekiyor? Bu kadar şehitlerimiz var” demişti.

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞI TARTAKLADILAR

Bu ifadelerin ardından camideki kimi yurttaşlar, imam Gündoğdu’ya tepki göstermişti. İmama tepki gösteren 53 yaşındaki Halit Demir isimli yurttaş ise tartaklanarak yaka paça camiden çıkarılmıştı.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yaşananların kamuoyuna yansıması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattığını, imam Gündoğdu’nun da "açığa alındığını" duyurdu. Aradan geçen yaklaşık üç ayın sonrasında Gündoğdu’nun yeniden aynı camide imamlığa başladığı öğrenildi. Sultangazi İlçe Müftülüğü, Gündoğdu’nun görevine geri döndüğünü bildirdi.