Akbelen Ormanı'nı yok ettiler: Hava kirliliği sınır değere ulaştı

Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesimiyle gündeme gelen Kemerköy Termik Santrali’nin etkilediği alanlardan biri olan Ören beldesindeki hava kirliliği, Bakanlığın ölçümlerine göre geçtiğimiz hafta, bölgenin Hava Kalite İndeksi, sağlıksız olarak kabul edilen sınır değer 151’e kadar yaklaştı.

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Akbelen Ormanı'nı yok ettiler: Hava kirliliği sınır değere ulaştı

Muğla’da yaşayan vatandaşlar, uzun süre boyunca Akbelen Ormanı’nın kesilmemesi için mücadele etti. Vatandaşlar, ağaçların kesilmesiyle birlikte hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkileyeceği ve su kaynaklarının yok olacağını söylediler. Ancak, hükümete yakınlığıyla bilinen Limak Holding, Jandarmaların koruması altında bölgedeki ağaçları kömür çıkarmak için kesti.

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HAVA KİRLİLİĞİ ARTIYOR

T24’te yer alan habere göre; Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden biri olan, Gökova Körfezi’ndeki Ören beldesinde son günlerde ortaya çıkan hava kirliliği bölge sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesimiyle gündeme gelen Kemerköy Termik Santrali’nin zaman zaman maliyet nedeniyle filtre sistemlerini devre dışı bıraktığını öne süren bölge sakinleri, kirliliğin santralden kaynaklandığı iddiasıyla tüm yetkili makamlara başvuruda bulundu ancak bugüne kadar bir sonuç alamadı.

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HAVA KALİTE İNDEKSİ “SAĞLIKSIZ”A YAKLAŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi ölçüm verilerine göre Muğla-Milas Ören istasyonunda geçtiğimiz hafta Hava Kalite İndeksi, 138 olarak ölçüldü.

Uluslararası standartlara göre 100 ile 150 arasındaki Hava Kalite İndeksi, “hassas” olarak kabul ediliyor ve bu değerlere ulaşıldığında bakanlık, bölge sakinlerini hava kalitesinin “açık hava sporlarına uygun olmadığı” şeklinde uyarıyor. Hava Kalite İndeksi 150’yi geçtiğinde ise, bölgedeki hava “sağlıksız” olarak kabul ediliyor.

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ÇEVRE İZİN BELGELERİ İÇİN İPTAL BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla Akbelen Ormanı’nda ağaç kesiminin başlatıldığı Kemerköy Termik Santrali’nin, Yerköy Termik Santrali ile birlikte almış oldukları çevre izin belgelerinin iptal edilmesi gerektiği iddiaları gündeme gelmişti.

İkizköy Çevre Komitesi, Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin çevre izinlerinin iptali için bakanlığa başvurmuştu. Başvuruda, “Santrallere çevre izni verilmiş olması hukuka aykırıdır” denilmişti.

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Akbelen Ormanı Muğla Çevre mücadeleleri Limak
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