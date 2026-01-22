Eskişehir’de Korkunç Olay: 3’üncü Kattan Düştü, Yaşam Savaşı Veriyor
Eskişehir’de Sedat D., üçüncü kattaki daireden düşerek ağır yaralandı. Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak’ta bulunan üç katlı bir binada yaşandı.
Babasıyla birlikte binanın en üst katında yaşayan konuşma ve işitme engelli 45 yaşındaki Sedat D.’nin, iddiaya göre dengesini kaybederek evin penceresinden aşağı düştüğü belirtildi. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sedat D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre Sedat D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
