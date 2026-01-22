Mardin’de Katliam Gibi Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Mardin’in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Mardin’de Katliam Gibi Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, akşam saatlerinde Midyat–Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi kırsalında yaşandı. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 47 IJ 654 plakalı hafif ticari araç ile 16 Z 3344 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin’de Katliam Gibi Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı - Resim : 1

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, kazada ağır hasar alan araçlarda bulunan ve kimlikleri ilk etapta belirlenemeyen 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan A.T. (32) ile S.A. (64), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Katliam Gibi Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı - Resim : 2

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını yitirenlerin Mehmet Nuri Akman, Rabia Akman ve Naime Akman olduğu belirlendi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

İzmir’de Korku Dolu Anlar: Araç Viyadükte Asılı Kaldıİzmir’de Korku Dolu Anlar: Araç Viyadükte Asılı KaldıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Trafik kazası
Son Güncelleme:
Bakan Kurum, Ev Sahibi Türkiye Projesinde Anahtar Teslim Tarihini Açıkladı Bakan Kurum, Ev Sahibi Türkiye Projesinde Anahtar Teslim Tarihini Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İzmir’de Korku Dolu Anlar: Araç Viyadükte Asılı Kaldı İzmir’de Korku Dolu Anlar: Araç Viyadükte Asılı Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Açıkladı: Emeklilerin Zam Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emeklilerin Zam Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı
Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı
Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu
Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması: 'SDG Hikayesi Sona Eriyor' Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması