Mardin’de Katliam Gibi Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Midyat–Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi kırsalında yaşandı. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 47 IJ 654 plakalı hafif ticari araç ile 16 Z 3344 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, kazada ağır hasar alan araçlarda bulunan ve kimlikleri ilk etapta belirlenemeyen 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan A.T. (32) ile S.A. (64), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını yitirenlerin Mehmet Nuri Akman, Rabia Akman ve Naime Akman olduğu belirlendi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: DHA