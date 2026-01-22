Bursa’da Acı Olay! Ev Bakmaya Gitti, Cenazesi Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 15.00 civarında Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi’nde yer alan 23 katlı bir binada yaşandı. Ev arayışında olan 44 yaşındaki Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile birlikte binanın 17’nci katında bulunan boş daireyi incelemek üzere daireye çıktı.

İnceleme sırasında balkona yönelen Demirtaş’ın, iddiaya göre dengesini kaybederek balkon korkuluklarını aştığı ve yaklaşık 68 metre yükseklikten beton zemine düştüğü belirtildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirtaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Demirtaş’ın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA