İzmir’de Korku Dolu Anlar: Araç Viyadükte Asılı Kaldı

Olay, Konak ilçesinde gündüz saatlerinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen, iş makinesi taşıyan TIR’ın iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu önünde seyreden kamyonete çarptığı, ardından direksiyon hâkimiyetini kaybederek viyadükten düştüğü bildirildi.

VİYADÜKTE ASILI KALDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonet viyadük üzerinde asılı kalırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

