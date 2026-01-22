İzmir’de Korku Dolu Anlar: Araç Viyadükte Asılı Kaldı
İzmir’de kontrolden çıkan bir TIR, önündeki kamyonete çarptıktan sonra viyadükten aşağı savruldu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Olay, Konak ilçesinde gündüz saatlerinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen, iş makinesi taşıyan TIR’ın iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu önünde seyreden kamyonete çarptığı, ardından direksiyon hâkimiyetini kaybederek viyadükten düştüğü bildirildi.
VİYADÜKTE ASILI KALDI
Çarpmanın etkisiyle kamyonet viyadük üzerinde asılı kalırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
