Eskişehir'de hayvan pazarına giden şaşkına dönüyor... 3, 4 hatta 5 boynuzlu koç bile var

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte pazarda hareketlilik artarken, özellikle Kars'tan getirilen bu özel koçlar dikkat çekiyor. 3, 4, hatta 5 boynuzlu koçları görenler fotoğraf çekmeden hayvan pazarından ayrılmıyor.

"BELKİ DE BİN KEZ FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ"

Koç sahiplerinden Yakup Kurukafa, özellikle bu koçların boynuzlarından dolayı ilgi gördüğünü belirterek, “Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. Bunu evimizde tarihi eser yapıp evimizde sergileyebiliriz diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz” dedi.

"DOĞAL HALİ BÖYLE"

Diğer bir koç sahibi Mehmet Kurukafa ise koçların doğal yapısına vurgu yaparak, “Koçumuzun 6 boynuzu vardı, kırıldığı için şimdi birleşti gözüküyor. Kendi koçumuzun üretimi. Doğal hali böyle. Koçlarda 6,5,4 gibi boynuz sayısı değişiyor. Bunların fiyatı 20 bin lira” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA