Kurbanlık fiyatları uçuşa geçti! Geçen yılın en yüksek fiyatı bu yıl en düşük fiyat oldu

Kurban Bayramı’na bir aydan daha az bir süre kalırken kurban pazarlarında hareketlilik başladı.

"BU SENE KURBANLIK FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI"

Eskişehir ‘de besicilik yapan Baran Türkmen, "Her şeyde olduğu gibi kurbanlıklarda bu sene enflasyona yetişemiyor. Bu sene kurbanlık fiyatları yüzde 50 arttı" dedi.

Fiyatların artışında özellikle yem girdilerinin yükselmesinin etkili olduğunu vurgulayan Türkmen, "Girdilerimiz yükseldi. Yem, silaj, küspe ve geçenlerde haberlere konu olan bakıcı, bir bakıcı şu an 50 bin lira. Benim çiftliğimde şu an 10’a yakın bakıcı çalışıyor. Bunların hepsinin maliyetleri çok fazla arttığı için biz kar marjını onlara yaptığımız zamma yansıtamıyoruz. Biz sadece bu işin sürekliliğini devam ettirebilmek için çok düşük kârlarla sürümden para kazanmaya çalışıyoruz. Bununla da bir nevi savaşıyoruz. Aldığımız maliyetlerin hepsi kendini ikiye katlamasına rağmen biz bunu hayvana yansıtamıyoruz" dedi.

“EN UCUZ KURBANLIK 100 BİN LİRA”

Kurbanlık piyasasını değerlendiren Türkmen geçtiğimiz yıl en pahalı kurbanlığı 100 bin liraya sattığını belirtirken bu yıl en ucuz kurbanlığın 100 bin lira olduğunu belirtti: Geçen sene en pahalı kurbanlık 100 bin liraydı. Bu sene en ucuz kurbanlık 100 bin lira. Geçen sene tavan olan fiyat, bu sene en düşük kaldı. Her şeyde olduğu gibi hayvanda da böyle maalesef 7 ortak olarak alınan büyükbaş kurbanlığın kişi başına maliyeti 15 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Besici Türkmen kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususları da anlattı. Kurbanlık seçilen hayvanın sağlıklı görünmesinin çok önemli olduğunu söylen Baran Türkmen, alışverişi tecrübeli, tanıdıkları esnaflardan yapmaları gerektiğini söyledi.

Türkmen, kurbanlık alacak vatandaşlara şu önerilerde bulundu: Hayvanların şap hastalığı geçirmemiş olması lazım, geçirmişse bile o an şaplı olmaması lazım. Hayvanların 2 yaşını geçmiş olması lazım. Kurban işi yılda bir defa insanın gönlüne ve gözüne hoş gelmesi lazım. Kurbanı önden almaları aslında dezavantaj ya da avantaj değil. Çünkü artık fiyatlar kurbana bir buçuk ay kala oturuyor. Kurban sonuna kadar devam ediyor. Üç aşağı beş yukarı değişmiyor. Güvendikleri yerden almalarını tavsiye ediyorum.

Kaynak: İHA