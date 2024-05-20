İstanbul'da en ucuz büyükbaş ve küçükbaş fiyatları belli oldu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'daki kurban pazarlarında hummalı çalışmalara başlandı. Satıcılar için kurban pazar yerlerini belirleyen belediyeler, çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan belediye görevlileri ise kurbanlık almaya gelecek vatandaşlar için dinlenme çadırı, mescit, otopark gibi sosyal alanların düzenlemesini sürdürüyor.

Kurbanlıkların ise haziran başında İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

KURBALIKLARIN EVRAKLARI KONTROL EDİLECEK

Pazardaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü veteriner hekim Tibet Bayhan, bu yıl pazara 3 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaşın getirilmesini beklediklerini söyledi.

FİYATLAR HAYVANIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Hayvanın cinsi, yaşı, kilosu, cinsiyeti ve sağlık durumu gibi faktörler kurban fiyatlarını etkiliyor. Ancak büyükbaş hayvanlar için tahmini fiyatlar 90 bin TL - 180 bin TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanlar için ise fiyatlar 8 bin TL - 18 bin TL seviyesinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BAŞLICA KURBAN SATIŞ NOKTALARI

-Bahçelievler Kurban Pazarı

-Esenler Kurban Pazarı

-Bayrampaşa Kurban Pazarı

-Silivri Kurban Pazarı

Kaynak: AA