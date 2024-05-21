Türkiye onları kıskanıyor! KKTC'de asgari ücret 29 bin 640 TL oldu

Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret 29.640 TL oldu.

KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından yapılan toplantı sonucunda asgari ücretin brüt 34.070 TL, net olarak ise 29.640 TL olarak belirlendi.

Ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun açıklamasına göre, yeni asgari ücret rakamları 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı. Bu kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtilirken, gelen zammın oransal karşılığı ise yüzde 23'e tekabül ediyor.

Türkiye'de asgari ücret 17 bin 2 TL'nin Kıbrıs'tan düşük olması ise dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem