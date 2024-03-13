Eski milletvekili Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi tutuklandı

Eski milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi'nin sahibi Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından hakimliğe çıkarılan K. Çelik'in tutuklanmasına karar verildi.

Eski milletvekili Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi tutuklandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i ofisinde bıçakla ağır yaralayan kardeşi tutuklandı.

Yeniçağ Gazetesi'nin sahibi ve 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i (67), bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle polislerce yakalanan kardeşi K. Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Ahmet Çelik (67), dün Çobançeşme Mahallesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartışmıştı. K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklamıştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan yaralı Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmıştı.

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