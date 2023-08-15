Eski büyükelçinin yarım milyonluk tablosu çalındı: Hırsızlar bakın kim çıktı!

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı.

Son Güncelleme:
Eski büyükelçinin yarım milyonluk tablosu çalındı: Hırsızlar bakın kim çıktı!

Beyoğlu Cihangir'de önceki ay yaşanan olayda, 92 yaşındaki Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki Burhan Doğançay'ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı.

Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını tespit etti. Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.

TABLOYU ÇALIP SATMAYA KALKTILAR

Şahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir'de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi. Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak sosyal medyaya konulan tablonun Aka'nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti.

KIZI YAKALANDI, DAMAT FİRARDA!

Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi. Devam eden çalışmalarda tablonun satışı içi antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat Ersin Ç.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son Güncelleme:
Filmleri aratmayan kovalamaca kamerada: 70 kilometre sonunda yakalandı Filmleri aratmayan kovalamaca kamerada: 70 kilometre sonunda yakalandı
Mehmet Aslantuğ'un son hali herkesi endişelendirdi. Apar topar boşanmıştı Mehmet Aslantuğ'un son hali herkesi endişelendirdi. Apar topar boşanmıştı
Ayakkabıda oluşan ayak kokusunu geçirme taktiği! 1 gece bekletilince tüm koku yok oluyor Ayakkabıda oluşan ayak kokusunu geçirme taktiği! 1 gece bekletilince tüm koku yok oluyor
Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması: Keşke o kelimeyi kullanmasaydım Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması: Keşke o kelimeyi kullanmasaydım
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye kötü haber: SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir! Emekliye kötü haber: SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir!
Meteoroloji 55 ili uyardı: Kuvvetli sıcak hava dalgası geliyor, 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji 55 ili uyardı: Kuvvetli sıcak hava dalgası geliyor, 40 dereceyi geçecek!
İslam Memiş'ten gram altın için yeni rekor tahmini! "Bozduracaklar ve alacaklar için uyarı..." İslam Memiş'ten gram altın için yeni rekor tahmini!
İstanbullular dikkat, saat verildi: 23 ilçede büyük elektrik kesintisi! İstanbullular dikkat, saat verildi: 23 ilçede büyük elektrik kesintisi!
Deprem uzmanı Pampal kırılma ihtimali olan fayları açıkladı! ‘Şanssız konumları var…’ Deprem uzmanı Pampal kırılma ihtimali olan fayları açıkladı! ‘Şanssız konumları var…’