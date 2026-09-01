Eski Bakan İdris Naim Şahin'e Yurt Dışı Çıkış Yasağı! Avukatlar İtiraz Edecek

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Ankara Adliyesi'nde saatlerdir süren kritik adli trafik sona erdi. Alihan Kuriş Suç Örgütü yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılması eylemine adı karışan resmi/özel tahsisli aracı nedeniyle şüpheli sıfatıyla 3,5 saat savcılık ifadesi veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkındaki sulh ceza hakimliği duruşması tamamlandı.

ESKİ BAKAN HAKKINDA KARAR

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, dosyadaki 12 sayfalık ifade tutanağını, lüks araç tahsis protokollerini ve emniyetin teknik takip verilerini inceledikten sonra kararını açıkladı.

Şahin'in, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/7. maddesi uyarınca “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve 283/1. maddesi uyarınca “suçluyu kayırma” suçlarından yargılanmasına engel bir durum olmadığını belirten mahkeme, savcılığın talep ettiği "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ

Şahin'in avukatları, kararın haksız olduğunu belirterek derhal üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi