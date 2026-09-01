Eski Bakan İdris Naim Şahin'e Yurt Dışı Çıkış Yasağı! Avukatlar İtiraz Edecek
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen İdris Naim Şahin’in savcılık sorgusuna dair kritik ayrıntılar netleşti. Şahin’in şüpheli sıfatıyla tam 3,5 saat boyunca ifade verdiği ve 12 sayfalık tutanak imzalandığı öğrenildi. Başsavcılık, Şahin’in 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ile 'suçluyu kayırma' suçlarından yurt dışına çıkış yasağıyla cezalandırılmasını istedi. Şahin hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verildi.
Ankara Adliyesi'nde saatlerdir süren kritik adli trafik sona erdi. Alihan Kuriş Suç Örgütü yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılması eylemine adı karışan resmi/özel tahsisli aracı nedeniyle şüpheli sıfatıyla 3,5 saat savcılık ifadesi veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkındaki sulh ceza hakimliği duruşması tamamlandı.
ESKİ BAKAN HAKKINDA KARAR
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, dosyadaki 12 sayfalık ifade tutanağını, lüks araç tahsis protokollerini ve emniyetin teknik takip verilerini inceledikten sonra kararını açıkladı.
Şahin'in, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/7. maddesi uyarınca “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve 283/1. maddesi uyarınca “suçluyu kayırma” suçlarından yargılanmasına engel bir durum olmadığını belirten mahkeme, savcılığın talep ettiği "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.
AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ
Şahin'in avukatları, kararın haksız olduğunu belirterek derhal üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi