Eşini Uykusunda Öldüren Adamdan Kan Donduran İtiraf

Erzurum'da 3 çocuğunun annesi 73 yaşındaki Hangül Ciğerli'yi uyuduğu sırada tabancayla başına iki el ateş ederek öldüren 71 yaşındaki Halil Ciğerli ilk duruşmasında kan donduran açıklamalarda bulunda. Katil koca "İlk ateşten sonra ölmediğini düşündüm. Bu sebeple ikinci kez ateş ettim" diyerek mahkeme heyetini de şoke etti.

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Eşini Uykusunda Öldüren Adamdan Kan Donduran İtiraf

Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 24 Mayıs günü Halil Ciğerli (71), 2 yıldır şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Hangül Ciğerli'yi (73) uyuduğu sırada başına tabancayla 2 el ateş ederek öldürdü.

Bir süre sonra elinde silahı ile sokağa çıkan Ciğerli, polisi arayıp eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Adrese gelen polis ekipleri, Ciğerli'yi gözaltına aldı. Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Halil Ciğerli hakkında Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Ciğerli ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eşini Uykusunda Öldüren Adamdan Kan Donduran İtiraf - Resim : 1

Bir süreden beri eşiyle arasında geçimsizlik olduğunu anlatan Ciğerli "Eşimle uzun zamandır aramızda geçimsizlik vardı. Olay günü oğlumun evden ayrılmasından sonra daha önceden temin ettiğim tabanca ile eşim uyuduğu sırada başına 2 el ateş ettim. İlk ateşten sonra ölmediğini düşündüm. Bu sebeple ikinci kez ateş ettim" dedi.

Eşini Uykusunda Öldüren Adamdan Kan Donduran İtiraf - Resim : 2

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmada sanık ile ilgili mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Halil Ciğerli'nin 'Eşe karşı, kadına karşı tasarlayarak ve kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Eşini Uykusunda Öldüren Adamdan Kan Donduran İtiraf - Resim : 3

Duruşma sanık avukatının ek süre talebi sonrası ertelendi.

Kaynak: DHA

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