Sesi Duyan Deprem Oluyor Sandı! Kapadokya’da Faciadan Dönüldü, Peribacası Çöktü

Kapadokya'da etkisini gösteren kar yağışının ardından tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Uçhisar Kasabası'ndaki peribacasının çökmesinin ardından dev kaya parçaları da etrafa yuvarlandı.

BÜYÜK FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yürekleri ağza getiren çökme anında çevrede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi alana ekip sevk ederken, güvenlik nedeniyle çalışmalar durduruldu.

Kaynak: İHA