Sesi Duyan Deprem Oluyor Sandı! Kapadokya’da Faciadan Dönüldü, Peribacası Çöktü
Nevşehir’de yoğun kar yağışının ardından Kapadokya’nın simgesi peribacaları, büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından dev kaya parçaları, etrafa yuvarlandı.
Kapadokya'da etkisini gösteren kar yağışının ardından tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Uçhisar Kasabası'ndaki peribacasının çökmesinin ardından dev kaya parçaları da etrafa yuvarlandı.
BÜYÜK FACİADAN DÖNÜLDÜ
Yürekleri ağza getiren çökme anında çevrede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi alana ekip sevk ederken, güvenlik nedeniyle çalışmalar durduruldu.
Kaynak: İHA
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