Eşini Öldürüp İntihar Etmişti: Katil Polis ile Öldürülen Kadını Yan Yana Gömdüler!

Ankara'da polis memuru, eşini öldürüp intihar etmişti. Katil polis ile öldürülen kadın yan yana gömüldü. Bunun çocuklarının isteği olduğu iddia edildi.

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Eşini Öldürüp İntihar Etmişti: Katil Polis ile Öldürülen Kadını Yan Yana Gömdüler!

Ankara'nın Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kenan Karadeniz ile tabancayla eşi Şükriye Karadeniz'i vurdu. 2 çocuk annesi Şükran Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti.

Eşini Öldürüp İntihar Etmişti: Katil Polis ile Öldürülen Kadını Yan Yana Gömdüler! - Resim : 1

Olaydan sonra kendini vuran ve ağır yaralanan Kenan Karadeniz ise dün sabah hastanede hayatını kaybetti. Çocuklarının isteği iddiasıyla katil polis ve öldürülen kadının cenazesi birlikte kılındı. Öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde art arda kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

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Kaynak: DHA

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