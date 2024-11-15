Tren Garında Bomba Alarmı: Uzman Ekip Geldi

Edinilen bilgiye göre, tarihi tren garı önünde unutulan bez çanta vatandaşların dikkatini çekti. Çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis​ ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarını çağırdı.

YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN...

Yapılan incelemede bez çantanın içerisinde gıda maddeleri olduğu belirlendi. Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a gidecek olan S.K'nın trene yetişmeye çalışırken elindeki bez çantayı gar önünde unuttuğu anlaşıldı.

Çantayı almak için olay yerine gelen baba Abdullah Arı'nın kızı S.K. ile olan telefon görüşmesi ise şahit olanları gülümsetti.

Kaynak: İHA