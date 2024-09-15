Esenyurt'ta Park Kavgası Meydan Muharebesine Döndü: Taşlar Sopalar Havada Uçuştu!

Esenyurt'ta komşu iki esnaf arasında araç park etme yüzünden tartışma çıktı. Parke taşları ve sopaların havada uçuştuğu kavga çok sayıda kişi yaralandı.

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Esenyurt'ta Park Kavgası Meydan Muharebesine Döndü: Taşlar Sopalar Havada Uçuştu!

Esenyurt'ta Süleymaniye mahallesi Hacı Bektaş Veli caddesinde karşılıklı telefoncu dükkanı olan iki esnaf arasında araç park yeri yüzünde tartışma meydana geldi.

Telefoncunun arkadaşı, dükkanın önüne aracı çekince sözlü tartışma meydana geldi. Karşı komşu telefoncu ise, “o bizim tanıdık, koysun ne olacak” diye olaya dahil oldu. Çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sopalar, parke taşları ve bıçağın kullanıldığı olayda çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralılar ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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