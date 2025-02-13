Esenyurt’ta Esrarengiz Ölüm! Parkta Vurulmuş Halde Bulundu

Esenyurt’ta 35 yaşındaki bir erkek, parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Parkta köpeğini gezdiren birinin cansız bedenini bulduğu İbrahim Gülseren'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt’ta Esrarengiz Ölüm! Parkta Vurulmuş Halde Bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1981 sokak üzerinde yer alan parkta, saat 09.00 sıralarında köpeğini gezdirmeye çıkaran bir vatandaş, silahla vurulmuş halde yerde yatan bir şahıs gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt’ta Esrarengiz Ölüm! Parkta Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 1

İlk incelemelerin ardından şahsın İbrahim Gülseren (35) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın kafasında bir adet mermi girişi olduğu öğrenildi. İbrahim Gülseren’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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