Erzurum'da 219 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 219 şüpheli yakalandı.

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Erzurum'da 219 kişi gözaltına alındı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ocak ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 106 bin 936 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 219 şüpheli yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 14 bin 569 araç kontrol edilerek, 333 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 470 umuma açık iş yeri, 370 park ve bahçe ile 458 metruk bina kontrol edildi, 600 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda, 16 tabanca, 7 kurusıkı, 1 av tüfeği, 156 bıçak, 177 fişek, 731,98 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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