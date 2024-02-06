Yasak tanımadılar: Depremzedeler Malatya'da "Sessiz Yürüyüş" yaptı

6 Şubat depremlerini 1'inci yıl dönümünde Malatya Valiliği'nin şehir deprem anmalarını yasaklamasına rağmen Malatyalılar kayıplarını anmak için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Malatya Valiliği, 6 Şubat Maraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybedenler için yapılması muhtemel her türlü etkinlik ve eylemin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yasak tanımayan depremzedeler "Sessiz Çığlık" pankartı arkasında toplanarak eylem yaptı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Malatya'da 1.237 kişi yaşamını yitirdi. 6 bin 444 kişi de yaralandı. Malatya'da 74 konteyner kentte 117 bin kişi yaşıyor.