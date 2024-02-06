Büyük Hatay Buluşması: “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok”

6 Şubat 2023’te Pazartesi günü saat 04.17’de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremzedeler bir yıl sonra yüzde 90’ı yıkılan Antakya’da yakınlarını anmak için bir araya geldi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programları kapsamında bugün çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu, platform ve dernek bir araya gelerek ortak yürüyüş gerçekleştirdi.

Bugün saat 15.00’te 6 Şubat Platformu’nun çağrısıyla Maksim Alanı’nda toplanan depremzedeler Saray Caddesi’ne kadar yürüdü. Depremzedeler yürüyüş sırasında, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok”, “Hatay bizim, memleket bizim”, “Bu deprem değil, katliam” ve “Hatay’ı yeniden kuracağız” sloganlarını attı.

Yürüyüş sonunda Asi Nehri’ne karanfiller atıldı.

“SESSİZ YÜRÜYÜŞ”

Dün akşam da saat 18.30’da Aalen Alanı’nda toplanıp Uğur Mumcu Bulvarı’na pankart ve sloganlar olmadan sadece telefon fenerlerini açıp yürüyen depremzedeler kaybettikleri yakınlarını ‘sessizce’ andı. Yürüyüşün ardından depremzedeler Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki yerel senfoni orkestrasının anma konserini dinledi.

"Sessiz Yürüyüş"



6 Şubat'ta yakınlarını kaybeden depremzedeler Hatay Aalen Alanı'nda toplandı. Depremzedeler Uğur Mumcu Bulvarı'na yürüyüş gerçekleştiriyor...



Yürüyüşü @Melisagulbas takip ediyor... pic.twitter.com/7Jl46IKdhj February 5, 2024

Geçen yıl 6 Şubat 2023’de yaşanan felaket, Antakya’nın yüzde 90’ını yok etmiş ve son 100 yılda Türkiye’de yaşadığı en büyük felaket olmuştu.

14 milyon insan depremlerden doğrudan etkilendi ve hala yüz binlerce depremzede konteyner ve çadırlarda kalıyor.

KAYMAKAMLIK “KAMU GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER” NEDENİYLE YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRDİ

Dün yapılan anma etkinliğinin yürüyüş güzergahı Antakya Kaymakamlığı’nın ‘kamu güvenliğine ilişkin tedbirler’ nedeniyle değiştirilmişti. Ayrıca yürüyüş sırasında bazı bölgelerde depremzedeler ve polis arasında itiş kakış yaşandı.

Hayatta kalmaya çalışan depremzedeler bir yılın ardından kayıplarını mumlar, karanfiller ve şarkılar eşliğinde andı. Depremzedeler, yakınlarının ezilerek ve acı çekerek hayatını kaybettiği yerlere gidip karanfiller bırakarak onları andı.

Kaybettiği yakınlarını anmak için İstanbul’dan Antakya’ya anma töreni için geldiğini söyleyen depremzede, bir yıldır kendisi için hiçbir şey değişmediğini söyledi. Gerçek Gündem’e konuşan depremzede, “Herkesi, her şeyimi kaybettim. Bizim için bir yıl geçmedi, bir yıldır hiçbir şey değişmedi” dedi.

Antakyalı depremzede, “Artık bizim için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, olamayacak. Arkadaşlarımı, yakınlarımı kaybettim. Onları çok özlüyorum” diye konuştu.

SAAT 04.17’DE

Hatay’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan depremzedeler 04.17’de hayatını kaybeden yakınları için bir kez daha toplandı.

Antakya’da gerçekleştirilen anma programında hükümet protesto edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş protesto edildi, yuhalandı.

Yüzlerce Hataylı anma programı sırasında anons yapılırken, “Sesimi duyan var mı”, “Hatay’ı yalnız bıraktınız”, “Hiç kimse yok” sloganlarını attı.

“HEPİNİZ YALAN SÖYLÜYORSUNUZ, SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLDÜK, HATAY’I YALNIZ BIRAKTINIZ”

Hatay’daki vefat sayısının 24 bin olduğunu söyleyen bir anonstan sonra ise depremzedeler, “Yalancısınız, yalan söylüyorsunuz, Hatay’ı yalnız bıraktınız. Sizin yüzünüzden öldük” diyerek anonsa tepki gösterdi.

Gökhan Zan'dan Hatay'da anma törenine katılan iktidar yetkililerine tepki: 3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi! — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 6, 2024





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı konuşma boyunca dakikalarca alkışlar ve sloganlarla protesto edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da katıldığı resmi anma töreninde yuhalandı — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 6, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem