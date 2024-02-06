Ozan Gündoğdu 'fanatiklere' yanıt verdi: Evleri yıkılan depremzedelere ev sattınız, onun da sadece yüzde 11'ini teslim edebildiniz

Hükümetin deprem bölgesindeki vatandaşlar için yürüttüğü konut projesini eleştiren Gündoğdu, "Evleri yıkılana ev sattığımız yetmiyor, onun da sadece %11'ini teslim ediyoruz" dedi.

Ozan Gündoğdu 'fanatiklere' yanıt verdi: Evleri yıkılan depremzedelere ev sattınız, onun da sadece yüzde 11'ini teslim edebildiniz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kahramanmaraş'taydı.

Cumhur İttifakı, 6 Şubat'ın yıl dönümünde deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine katıldı.

Törende muhalefetin 'deprem bölgesine bir şey yapmadınız' eleştirisine yanıt veren Erdoğan, "Muhalefet diyor ki bir yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada. Zahmet olmazsa bir turistlik seyahat de buraya yapın" dedi.

OZAN GÜNDOĞDU: EVLERİ YIKILANA EV SATTIĞIMIZ YETMİYOR, ONUN DA SADECE %11'İNİ TESLİM EDİYORUZ

Gazeteci Ozan Gündoğdu, deprem bölgesinde yürütülen konut projesini eleştirdi.

Gündoğdu, "680 bin hasarlı konutun, 78 bini Mart sonuna kadar teslim ediliyor. 750 bin TL hibe, 750 bin TL krediyle... Evleri yıkılana ev sattığımız yetmiyor, onun da sadece %11'ini teslim ediyoruz" dedi.

Ozan Gündoğdu'nun açıklamalarının tamamı şöyle:

"Son 4-5 gündür Erdoğancılardan teslim edilen konutları paylaşmadığım için tepki aldım. 680 bin hasarlı konutun, 78 bini Mart sonuna kadar teslim ediliyor. 750 bin TL hibe, 750 bin TL krediyle... Evleri yıkılana ev sattığımız yetmiyor, onun da sadece %11'ini teslim ediyoruz. Halbuki bu tarih için %100'ü teslim edilecekti. Hem de hiçbir para ödemeden... Ben olsam, bunun hiç duyulmamasını, haber olmamasını isterdim. Başarı diye övündüğünüz, haber olmasını istediğiniz şeye bak... Siyasal fanatizm nasıl bir aptallık değil mi? İnsanın zihnini mankurta döndürüyor."

Kaynak: Gerçek Gündem

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