Çağlayan saldırısı sonrası Grup Yorum ve Halkın Hukuk Bürosu'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Çağlayan Adliyesi'nde yapılan silahlı eylem sonrası polis DHKP-C şüphesiyle Grup Yorum, TAYAD'lı aileler ve Halkın Hukuk Bürosu'na operasyonlar düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Çağlayan saldırısı sonrası Grup Yorum ve Halkın Hukuk Bürosu'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde geçtiğimiz saatlerde DHKP-C örgütüne mensup Pınar Birkoç ve Emrah Yayla, silahlı saldırı düzenledi.

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Saldırı sonrası iki militanda açılan ateş sonucu öldürüldü. Ayrıca 3'ü polis, 6 kişi yaralandı, yaralı vatandaşlardan biri yaşamını yitirdi.

Aktarılan bilgilere göre saldırgan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birçok'un, adliyede İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı , bugün hakim karşısına çıktığı ve davasının 2 Nisan 2024'e ertelendiği belirtildi.

Mahkeme sırasında duruşma salonunu basan Terörle Mücadele(TEM) polislerinin, davayı takip eden örgüt üyesi olduğu düşünülen şüphelileri gözaltına aldığı kaydedildi.

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ'NE OPERASYON

Çağlayan'daki silahlı eylem sonrası, İstanbul'un Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi'ne de operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonda Grup Yorum üyesi Dilan Poyraz, Barış Yüksel, Fırat Kaya, Bergün Varan ve Merve Kurt'un gözaltına alındığı kaydedildi.

TAYAD'LI AİLELERE DE OPERASYON YAPILDI

Polisin ayrıca Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği(TAYAD) üyesi ailelerin Okmeydanı'ndaki evine de operasyon düzenlediği ve birçok kişinin gözaltına alındığı bilgisi geçildi.

HALIK HUKUK BÜROSU: BÜROMUZ POLİS TARAFINDAN BASILIYOR

Halkın Hukuk Bürosu'na da polis baskını yapıldığı kaydedildi.
X(eski Twitter) hesabından paylaşım yapan Halkın Hukuk Bürosu, şunları söyledi:
"Şu anda büromuz polis tarafından basılıyor. Ne yaparsanız yapın 6 Şubat'ta katledilen halkımız için adalet istemeye devam edeceğiz! Tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!

BAKAN TUNÇ: 34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırı sonrası 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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