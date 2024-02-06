Bir hasta yakını, doktorun burnunu kırdı!

Gaziantep’te bir hasta yakını, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisindeki doktora saldırdı.

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Bir hasta yakını, doktorun burnunu kırdı!

Gaziantep’te, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer’in burnu kırıldı.

Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde yaşandı. Acil serviste nöbetçi olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer, hasta kaydı yapılmadan muayene talep eden ve "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınının saldırısına uğradı. Hasta Melike Y.’nin yakını olduğu iddia edilen Kürşat Y., Doktor Göçer’e yumruklu saldırıda bulundu.

Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan kavgada aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktoru darp eden Kürşat Y. ile ismi öğrenilemeyen şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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