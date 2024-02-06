Minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce’de minibüsün bariyerlere çarparak savrulduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücünün ehliyetiz olduğu bildirildi.

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Minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Sakarya istikametine seyir halinde olan ve ehliyeti olmadığı tespit edilen Cengiz K. (20) idaresindeki 34 CVB 732 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak savruldu.

Kazada yolculardan Fatma Özer (53) hayatını kaybetti. Sürücü ile Hatice T. (53) ve Seyithan D.(52) isimli yolcular yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan 11 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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