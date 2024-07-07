Erzincan’da Peş Peşe İki Trafik Kazası! 3'ü Çocuk 9 Yaralı

Erzincan’da art arda iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3’ü çocuk toplam 9 kişi yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Erzincan'da sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi üzerine iki feci kaza meydana geldi.

SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

İlk kaza, Erzincan - Çağlayan yolunda meydana geldi. B.T., idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Aktepe yol ayrımı mevkiinde yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. AFAD ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE UÇTU

Diğer trafik kazası ise Erzincan-Sivas kara yolu kantarlar mevkiinde meydana geldi. E.K., yönetimindeki otomobil Sivas istikametinden gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta sıkışan 2’i çocuk 4 yaralı AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İki kazada yaralanan toplam 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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