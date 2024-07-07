Antalya'da Yerleşim Yerine Yakın Yangın! Tarım Araçları Küle Döndü

Günlerdir farklı kentlerden yangın haberleri geliyor. Bugün ise Antalya'dan yangın haberi geldi. Aksu ilçesinde orman dışı olan ama seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera ve bahçelere sıçradı.





Yangına hızla müdahale eden ekipler, 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çok sayıda orman yangın işçisi de müdahalede bulunuyor. Yangına hem karadan hem havadan müdahale edilerek söndürme çalışmalarını devam ediyor.

Kaynak: AA