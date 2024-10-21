Erzincan Valisi Okul Ziyaretlerinde Bulundu

Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’la birlikte ilk olarak Ziya Gökalp İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir süre görüştü.

Vali Aydoğdu, "Çocuklarımız çok kıymetli, onlar bizlerin ve ülkemizin aydınlık geleceği. Çocuklarımızı her türlü kötülükten uzak tutmak, onların millî ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak için öğretmenler, veliler, idareciler hep birlikte gayret göstereceğiz." dedi.

Vali Hamza Aydoğdu daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’la birlikte Mamahatun Anaokulunu ziyaret etti.

Minik çocuklarla neşeli dakikalar geçiren Vali Aydoğdu, “Bu okulda çocuklarımız sadece temel eğitim değil, aynı zamanda kendi öz bakım ihtiyaçlarını karşılamayı ve erken yaşta sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar. Çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak bu tür eğitimler, hayat boyu kullanacakları becerilerin temelini atmaktadır. Öz disiplin sahibi bireyler olarak yetişmelerinin ülkemizin geleceği için ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha görüyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: İHA