Erzincan İliç'teki maden faciası: Toprak altında kalan son 5 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmıştı, uzun süren çalışmaların ardından son 5 işçi de çıkarıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespitleri tamamlanan işçiler bugün törenle memleketlerine gönderilecek.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz.

İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek."