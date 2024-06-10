Yıllardır tesbihci esnafının ekmek teknesi olarak kullanılan Ankara’daki tarihi konak dinci vakfa tahsis edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi yapıyı önce AKP’li Altındağ Belediyesi’ne tahsis etti. Ancak tahsiste Hayrat Vakfı’na verilmesi şartı kondu.

Denizciler Caddesi üzerinde 50 tespih satıcısı duruma tepki gösterdi.

Esnaf, SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

“Yıllardır kullandığımız ekmek teknesinin birilerine peşkeş çekilmesine sessiz kalmayacağız. Çok az, usta el tarafından özenle yapılan tesbihler, Türkiye’nin önemli bir değeri. Konağın yine bize tahsis edilmesini talep ediyoruz.”