Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nde Yeni Başkan Belli oldu

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerin ardından Zeki Demirbaş başkan olarak seçildi.

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Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nde Yeni Başkan Belli oldu

6. Olağan Genel Kurul'da Divan Başkanlığına Hüseyin Aslan oy birliği ile seçildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile açılan genel kurul toplantısında; gündem maddeleri tartışıldı. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilerek seçime gidildi.

KIL PAYI KAZANDI

Üç adayın yarıştığı seçimde 67 üyenin oy kullandığı seçimde 24 oy alan Zeki Demirbaş Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin yeni başkanı oldu. Seçimde Barış Yalçınkaya 22 ve Mücahit Özdemir ise 21 oy aldı.

Kaynak: İHA

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