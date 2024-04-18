Erdoğan'ın yazlık sarayına AKP'liler de hayran: Seçil Erzan olayı sonrası Arda Turan da Okluk havası almış

Marmaris'in Okluk Koyu'nda bulunan Erdoğan'ın yazlık sarayının AKP'li isimlerin de uğrak noktası olduğu belgelendi. Seçil Erzan'a para kaptıran Arda Turan'ın da saray gitmesi kafaları karıştırdı.

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Erdoğan'ın yazlık sarayına AKP'liler de hayran: Seçil Erzan olayı sonrası Arda Turan da Okluk havası almış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Okluk Koyu’nda 92 dönümlük arazi üzerine yaptığı yazlık saray, AKP'li isimlerin de tatil için uğrak noktalarından biri oldu.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 640 milyon lira harcanarak yapılan yazlık sarayın gidiş yoluna da asfalt çekilmiş, sarayın varlığı ise yapıldığı günden bugüne tartışma konusu olmuştu.

2024 Yılı Yatırım Programı yayımlandığında, yazlık sarayın proje tutarının, 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre 685 milyon TL’den 725 milyon TL’ye çıktığı görülmüştü.

Yandaş Rönesans Holding'in inşaatını üstlendiği sarayın 300 odası ve dinlenme alanları da bulunuyor.

AKP'LİLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yazlık sarayın bulunduğu Okluk'taki Millet Camisi’nin imamı Talha'nın sosyal medya paylaşımlarından, saraya gelen AKP'li isimlerin de yazlık saraya rağbet gösterdiği görüldü.

Talha'nın fotoğraf paylaştığı isimler arasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Gençlik ve Spor Bakanı AKP’li Mehmet Kasapoğlu bulunuyor.

Numan Kurtulmuş

Mehmet Kasapoğlu

ARDA TURAN DETAYI

İmam Talha Rençber'in fotoğraf paylaştığı isimler arasında eski milli futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da olması dikkat çekti.

Erdoğan'ın yazlık sarayına AKP'liler de hayran: Seçil Erzan olayı sonrası Arda Turan da Okluk havası almış - Resim : 3

Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın fon vurgunu mağdurlarından olan ve milyonlarca lira kaptıran Arda Turan'ın, Emre Belözoğlu ile birlikte paralarını geri almak için Erdoğan ile görüştüğü iddia edilmişti.

Turan'ın da yazlık sarayda fotoğrafı çıkması üzerine akıllara, “Arda Turan Erdoğan ile yazlık sarayda yeni bir görüşme mi gerçekleştirdi?” sorusu geldi.

Etiketler
Saray Recep Tayyip Erdoğan Marmaris AKP Arda Turan Seçil Erzan
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