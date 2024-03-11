Erdoğan'ın tehdit ettiği Hatay'da AKP, öğrencileri hamal yaptı

Hatay'ın Antakya İlçesi'ndeki bir lise AKP'nin seçim deposuna dönüştürüldü, öğrencilere de hamal muamelesi yapıldı.

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Erdoğan'ın tehdit ettiği Hatay'da AKP, öğrencileri hamal yaptı

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde bulunan Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi AKP'nin seçim deposuna dönüştürüldü. Öğrencilerin seçim materyallerini AKP seçim aracına yükledikleri görüntülere yansırken yaşanan duruma veliler ve öğretmenler tepki gösterdi.

soL'dan Özkan Öztaş'ın haberine göre, AKP'nin seçim aracı okulda görüntülenirken okuldaki öğrencilere de seçimde dağılması planlanan kolilerin taşıtıldığı fark ediliyor.

ÖĞRENCİLERİ 'HAMAL' YAPTILAR

Cumhur İttifak'ının Hatay Payas Belediye Başkan Adayı Bekir Altan'a ait propaganda afişlerinin ve AKP ile MHP logolarının olduğu bir araca, Antakya Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden yardım kolileri yüklendi. Yüklemenin lise öğrencilerine yaptırılması tepki çekti.

Okulun bir seçim deposuna dönüştürüldüğü görülürken aynı zamanda seçim materyali olarak dağıtılan kolilerin erzak kolisi olduğu dikkat çekiyor.

Okula seçim araçlarıyla girildiği fark edilen görüntülerde öğrencilere de seçim materyali olarak dağıtılması planlanan erzak kolilerinin taşıma görevi verildiği görülüyor.

Konuya dair Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü henüz bir açıklama yapmazken veliler bu tür örneklere göz yumulduğunu ifade ediyor.

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