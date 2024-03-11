Tuzla'da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Tuzla’da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıkarken, yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etmeye çalıştı.

İlk müdahale yeterli olmazken yangın büyüyerek tüm fabrikaya yayıldı. Fabrikada bulunan tiner ve boyalar da yangının büyümesine neden oldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA