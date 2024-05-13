Erdoğan'ın konvoyuna tepki gösteren çocuk gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer'de 16 yaşındaki bir kız çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu geçtiği esnada küfür ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdoğan'ın konvoyuna tepki gösteren çocuk gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer’de 16 yaşındaki bir kız çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu geçtiği sırada küfür ettiği iddiasıyla bir Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; bir gün süreyle gözaltına tutulan çocuk ifadesinde, “Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim.

Orada Cumhurbaşkanı da dahil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dahil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir. Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım.

Daha önce yaşadığım travma nedeniyle tepkim yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim. Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim” diye konuştu.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi ise 16 yaşındaki çocuğu haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol kararı verip serbest bıraktı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı’na hakareti de içeren TCK’nin 299-301 maddeleri uyarında geçen yılda 972 çocuk hakkında soruşturma açıldı.

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