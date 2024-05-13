Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında imzalandı: Gençlik merkezi yapılacak

Hatay Valiliği, Ahbap Derneği ile gençlerin bireysel ve toplumsal olarak yeniden hayata tutunmasına yardımcı olmak için gençlik merkezi yapım protokolü imzalandığını duyurdu.

Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında imzalandı: Gençlik merkezi yapılacak

Hatay Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valilik ile Ahbap Derneği arasında gençlik merkezi yapım protokolünün imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Hatay'ımıza hayırlı olsun. Gençlerimizin bireysel ve toplumsal olarak daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla gençlik merkezi yapım protokolü imza altına alındı. Valimiz Mustafa Masatlı ve 6 Şubat ve devamındaki depremlerden sonra ilimizin iyi olma haline destek sağlamak amacıyla ilimizde çalışmalar yürüten Ahbap Derneği adına Haluk Levent arasında imza altına alınan gençlik merkezi ile gençlerimizin gelişimine çok yönlü katkı sağlamak hedeflenmektedir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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