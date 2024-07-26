Erdoğan'ın Başdanışmanından Skandal İfadeler! DEM Partili Vekilin Darbedilmesine Destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Meclis Genel Kurulu'nda DEM Partili milletvekilini darbeden AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nu tebrik etti. Saral, sosyal medya paylaşımında "Oflu duruşuna, ellerine sağlık…" dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti grubu adına konuşma yapan Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın eski Ulaştırma Bakanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu tarafından darbedilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, saldırı anlarının görüntülerini X hesabından paylaşarak Karaismailoğlu'nu 'kutladı.'

Saral, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Adil Karaismailoğlu hemşehrimi terör yuvası DEM’in mensubu Ali Bozan'a hak ettiği muameleyle cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Oflu duruşuna, ellerine sağlık…"

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