İstanbul'un Yeni İl Sağlık Müdürü Belli Oldu

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Sağlık Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü belli oldu. Göreve Doç. Dr. Abdullah Emre Güner getirildi.

İstanbul'un Yeni İl Sağlık Müdürü Belli Oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü iken Sağlık Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ardından İstanbul'a yeni İl Sağlık Müdürü getirildi.

Göreve, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ve son dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü vekilliği görevlerini yürüten Doç. Dr. Abdullah Emre Güner getirildi.

Atamanın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü internet sayfasında güncelleme yapıldı.

İstanbul'un Yeni İl Sağlık Müdürü Belli Oldu - Resim : 1

Erdoğan İmzaladı! 11 Üniversiteye Yeni Rektör AtandıErdoğan İmzaladı! 11 Üniversiteye Yeni Rektör AtandıGüncel

Erdoğan'dan Gece Yarısı Atamaları! Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden AlındıErdoğan'dan Gece Yarısı Atamaları! Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden AlındıGüncel

Etiketler
İstanbul
Yarışa Girdiler: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor? En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?
Bankamatik Sıralarına Hazır Olun! 81 İlde Bankalardan Yeni Karar Bankamatik Sıralarına Hazır Olun! 81 İlde Bankalardan Yeni Karar
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
Akbelen Ormanı'nda Katliam Yapan Şirkete 'Takdir' Belgesi Verildi! Akbelen’de Katliam Yapan Şirkete 'Takdir' Belgesi!
ÇOK OKUNANLAR
Araç Alacaklar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi Beklenen ÖTV İndirimi Geldi
Optimar'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi: CHP, Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir
AKP'li Külünk'ten Partisine Zehir Zemberek Sözler: 'Hanedan Aklı' Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz 'Hanedan Aklı Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz'
Erdoğan'dan Gece Yarısı Atamaları! Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden Alındı Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden Alındı!
'Yok Artık' Dedirten İcra! Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar