Akbelen Ormanı'nda Katliam Yapan Şirkete 'Takdir' Belgesi Verildi!

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mutlu Turan tarafından maden sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı’ndaki ağaçları kesen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık'a takdir belgesi takdim edildi.

2025'e kadar 5 milyon ağaç dikimini kapsayan protokol çerçevesinde, 2023 sonu itibarıyla dikilen fidan sayısının 3 milyona ulaştığı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, "İş süreçlerimizi sürdürülebilirlik prensipleriyle kurguluyor ve sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin değerli kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü ile 3 yıldır ağaç dikimi yapıyor, sadece faaliyet sürdürdüğümüz kent Muğla ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin çeşitli noktalarına da ağaç dikiyoruz. İmzaladığımız protokol kapsamında söz konusu ağaçların seçimi ve dikimi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor, biz de gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Hedefimiz 2025'te 5 milyon ağacı toprakla buluşturmak" ifadelerini kullandı.

YK Enerji ve Limak Holding ile arasında ‘Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü’ olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA